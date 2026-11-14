Arthur van Rooij richting 70% in Grand Prix: ‘Het begint steeds meer vorm te krijgen’

Ellen Liem
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Arthur van Rooij richting 70% in Grand Prix: ‘Het begint steeds meer vorm te krijgen’ featured image
Arthur van Rooij met Nobel T. Foto: Michelle fotografie
Door Ellen Liem

Na een succesvolle periode in de Intermédiaire II heeft Arthur van Rooij met Nobel T (Rubin Royal x Biotop) inmiddels de overstap naar de Grand Prix gemaakt. Het doel van de ambitieuze ruiter is 70% en daar kwam hij vandaag dichtbij: op de Subtopwedstrijd in Berkel-Enschot reed hij de pas achtjarige ruin naar 69,08%. Die fraaie score was goed voor een nieuw persoonlijk record en de tweede plaats.


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