Arthur van Rooij succesvol terug in Zware Tour: ‘Dit smaakt naar meer’

Ellen Liem
Arthur van Rooij met Nobel T. Foto: Equigeniek
Nadat Arthur van Rooij jaren geleden voor het laatst Zware Tour reed, leidde hij weer jonge paarden op. Daaronder Nobel T (Rubin Royal x Biotop). Met deze inmiddels achtjarige ruin is Van Rooij aangekomen in de Zware Tour en heeft daarin nu twee proeven gereden. En dat gaat uiterst succesvol: het debuut in de Intermédiaire II sloten ze gelijk winnend af en dit weekend ging het succes door. Op de Subtopwedstrijd in Deurne noteerden Van Rooij bijna 68%, goed voor de hoogste score in de Intermédiaire II en de tweede plaats in het gecombineerde Zware Tour-klassement.

