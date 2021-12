Asgard’s Ibiza maakt Lichte Tour-debuut op Duitse bodem

Asgard's Ibiza (Desperado x Jazz), die eerder dit jaar weer terug naar Duitsland verhuisde, heeft op de nationale wedstrijd in Vreschen-Bokel zijn Lichte Tour-debuut gemaakt. De KWPN-gefokte hengst liep onder het zadel van Markus Gribbe naar 66,270% en werd daarmee derde in de S*-proef voor zeven- tot negenjarige paarden.

De door Luc Boogert gefokte Ibiza kwam in februari vorig jaar weer bij Emmelie Scholtens op stal, maar de in Duitsland goedgekeurde hengst was in Nederland niet zo populair als bij de oosterburen en vertrok daarom in maart dit jaar naar het dekstation van Martin Determann. Eigenaar Vasco Janke vertelde destijds aan Eurodressage dat Kira Wulferding de training op zich zou nemen, maar sinds drie maanden zit Markus Gribbe in het zadel van Ibiza.

Bron: Horses.nl/Eurodressage