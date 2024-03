Ashley Holzer en KWPN’er Liberty L winnen laatste Future Challenge Prix St. Georges

Ashley Holzer heeft met Liberty L (Glock's Toto Jr. x Charmeur) de laatste wedstrijd van de Buffalo Wild Wings Future Challenge Prix St. Georges gewonnen en heeft daarmee een ticket voor de finale in de wacht gesleept. Holzer kocht de door Jan en Marie-José Lamers gefokte Liberty L dik 3,5 jaar geleden op Nederlandse bodem.

Roos van Schaik kocht Liberty L, toen nog RVS Loco Dice L, op driejarige leeftijd. Ze wonnen dat jaar de Zeeland Dressage Cup en de Equisport Cup. Aan het eind van de zomer in 2020 verkocht Van Schaik hem aan Ashley Holzer, maar voordat hij naar de Verenigde Staten vertrok, werd hij nog enige tijd voor Emma Laarkamp gereden.

Tegendeel bewezen

“Hij is echt een voorbeeldpaard en echt een huisdier. Hij is zo’n leuk, fijn paard en ik heb nog nooit een dag niet fijn op hem kunnen rijden. Het is een Toto Jr. uit een Charmeur-merrie en sommige mensen zeggen dat daar temperamentvolle paarden uit voortkomen, maar hij bewijst het tegendeel. Hij is geweldig en hij heeft altijd z’n aandacht bij mij”, vertelt Ashley Holzer.

Plezier in het werk

“Het leuke is dat hij nog niet eens acht jaar is, maar nu al zo geconcentreerd z’n proeven loopt. Hij doet geweldige pirouettes en vliegende wissels. Het is fantastisch om een paard te hebben dat zo met de oefeningen speelt en zoveel plezier in z’n werk heeft.”

Bron: Horses.nl/Persbericht