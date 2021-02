Astoria verslaat WK-zilveren Fiorucci HT in Zweedse Grand Prix

Op de nationale Grand Prix in Flyinge reed Jeanna Högberg de negenjarige Astoria (Sir Donnerhall I x Quaterback) naar de zege in de Grand Prix. Daarbij versloeg de merrie haar stalgenoot Fiorucci HT (Florencio I x Rubinrot). In 2016 was de SWB-hengst goed voor zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Een dag eerder in de Intermédiaire II waren de rollen nog omgedraaid, toen moest Astoria haar meerdere erkennen in de twaalfjarige Fiorucci HT. De merrie nam met Högberg in het zadel twee jaar achtereenvolgend deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. In de Inter II in Flyinge behaalde de merrie 69,657% tegenover 72,598% van Fiorucci HT.

Stuivertje wisselen

In de Grand Prix ging de hengst met 70,906% niet over de 72,464% van Astoria heen. Fiorucci HT liep vorig jaar twee internationale Grand Prix’. Op CDI Lillestrøm werd hij derde in de Grand Prix en eerste in de Kür op muziek. Op CDI Herning was er een zesde plaats in de Grand Prix en een vijfde plaats in de Spécial.

Bron: Tidningen Ridsport/Horses.nl