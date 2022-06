Baars, Van Doremalen, Gijsen en Kikkert winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Exloo

In Exloo werd zaterdag de zesde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Shanna Baars met Farzana G (v. Ampère). Bij de junioren noteerde Mirthe van Doremalen met Jindy TC (v. Ferdeaux) de hoogste score. Sissi Gijsen won met New Star 8 (v. Speykbosch Nelson) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Britt Kikkert - Van der Linde met Dark Knight Texel (v. Wynton).

“Zoals altijd was het weer een super georganiseerde wedstrijd”, looft jurylid Jenny Broft-Schreven het concours in Exloo. Ze beoordeelde samen met Eveline Beijer en Grieteke Oldenburger de junioren en young riders. “Shanna reed een hele fijne proef en liet nergens punten liggen. Het was een heel mooi beeld en kaarsrecht gereden. Ook Mirthe liet een heel sympathiek beeld zien. Het was nog niet helemaal foutloos maar ik denk dat zij zeker de potentie heeft om door te groeien. Dit is zeker nog niet het maximale.”

Veel kwaliteit



“Zowel bij de young riders als de junioren hebben we heel veel kwaliteit gezien. Sommige combinaties zijn nog wat groen en hadden last van spanning waardoor foutjes ontstonden. Dat was jammer maar dit zijn zeker combinaties die zich kunnen verbeteren.”

Pony’s



De pony’s en children werden beoordeeld door Dirk de Haas, Linda Kanninga en Jolanda de Nekker. Bij de pony’s deden Sissi Gijsen en Kyra Hingstman weinig voor elkaar onder. “Sissi en Kyra sprongen er duidelijk uit maar ook Jolien kwam dicht in de buurt. Kyra reed een fantastische proef. Haar pony blinkt niet alleen uit in kwaliteit maar ook in de aanleuning. Het was een mooie en degelijke proef”, vertelt De Haas. “Sissi is ook een amazone die heel vriendelijk rijdt en haar Goldwyn is een heel kwaliteitsvolle pony maar de aanleuning kan nog iets constanter.” Het jurylid heeft ook mooie woorden voor First Hummer die onder Isabella Karajkovic vierde werd. “First Hummer heeft heel veel kwaliteit maar is nog niet zo constant. Hij explodeerde twee keer, dat was jammer. Maar als Isabella dat voor elkaar krijgt zit er zeker toekomst in.”

Children



Bij de children was Britt Kikkert – Van der Linde een klasse apart. Met Dark Knight Texel, die eerder door haar moeder Eva van der Linde in de Grand Prix werd uitgebracht, bleef ze ruim negen procent voor op de concurrentie. “Britt rijdt op een ervaren paard en ze stuurt hem heel harmonieus door de proef heen. De tactzuiverheid is geweldig maar het kan nog iets accurater. Hier zit zeker veel potentie in.”

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Exloo



Young riders:

1 Shanna Baars, Farzana G (v. Ampère) 69,265%

2 Robin Heiden, Jivando S (v. Desperado) 64,800%

3 Liz Bouman, Happymood HF (v. Winningmood) 62,500%

Junioren:

1 Mirthe van Doremalen, Jindy TC (v. Ferdeaux) 66,970%

2 Sytske de Jong, Damoiselle (v. Vivaldi) 64,789%

3 Anique Frans, Jack Sparrow (v. Everdale) 63,485%

Pony’s:

1 Sissi Gijsen, New Star 8 (v. Speykbosch Nelson) 69,810%

2 Kyra Hingstman, Goldwyn (v. Golden Rock) 69,190%

3 Jolien Felix, Golden Challenge (v. FS Golden Moonlight) 68,190%

Children:

1 Britt Kikkert – Van der Linde, Dark Knight Texel (v. Wynton) 77,550%

2 Laura Brand, Paco Rabanne (v. Hagelkruis Valentijn) 68,275%

3 Floor Mollema, Meidoorn Hoeve’s Zidane (v. Woldhoeve’s Bart) 61,900%

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur.

Bron: Persbericht