Badinda Altena nu bij Cathrine Laudrup-Dufour op stal

De Tolando-dochter Badinda Altena onderging in de afgelopen jaren meerdere ruiterwissels en heeft nu een nieuwe amazone gevonden in Cathrine Laudrup-Dufour. De Deense topamazone kondigde echter aan dat de KWPN-merrie, die met Fransman Pierre Volla deelnam aan de Olympische Spelen in Rio, niet lang bij haar op stal zal staan.

“Ongelooflijk. I love, love, love riding this outstanding mare”, verkondigt Laudrup-Dufour op Instagram. “Binnenkort gaan we voor haar op zoek naar een nieuwe ruiter, die haar terugbrengt naar de topsport.”

Van Volla naar Heering

De door de familie Timmerman uit Moordrecht gefokte merrie liep met Pierre Volla de Spelen in Rio de Janeiro en de Europese kampioenschappen in Aken (2015) en Gothenburg (2017). Via Helgstrand Dressage kwam de merrie vervolgens in handen van Charlotte Heering, maar met de Deense amazone in het zadel kon Badinda Altena de successen die ze met Volla behaalde niet evenaren.

Hogberg

Een jaar geleden keerde Badinda Altena terug naar Helgstrand, waar stalamazone Jeanna Hogberg de verdere opleiding van de merrie voor haar rekening nam. Met Hogberg liep ze vervolgens één internationale wedstrijd, in april vorig jaar. In Zakrzow werd ze toen tweede in de Grand Prix (71,392%) en won ze de Spécial (72,915%). Afgelopen najaar liep ze een aantal nationale wedstrijden met Trine Holm Søgaard.

