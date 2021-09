Bart Veeze en Dirk-Jan van de Water de beste in Subli Competitie Houten

Op de Zilfia’s Hoeve in Houten werd zaterdag 18 september de vierde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden. In de rubriek voor vijfjarigen ging de winst overtuigend naar Bart Veeze met de hengst Supreme, die daarmee hoog blijft scoren in de competitie.

Bij de vierjarigen ging Dirk-Jan van de Water met Le Vixen met de overwinning naar huis.

Derde wedstrijd

In de rubriek voor vijfjarigen was Bart Veeze wederom de sterkste combinatie met Supreme nadat hij eerder in de competitie ook al de wedstrijd in Wapenveld op zijn naam schreef. Hij reed de zwarte hengst naar een hoge score van 85,40 punten. Veeze vertelt tevreden: “Het was pas onze derde wedstrijd samen en tot toe nu weet hij iedere keer goed te scoren. Ik moet zeggen dat het boven verwachting goed gaat. Supreme is mijn eigen paard en ik heb hem in mijn bezit sinds hij 2,5 jaar is. Hij is zeer groot, ongeveer 1.80m, dus ik had nog niet verwacht dat hij al klaar zou zijn voor de wedstrijden. Maar onze eerste oefenwedstrijd ging heel goed dus ik dacht ‘ik neem hem gewoon eens mee naar een Subli wedstrijd’. Dat gaat verassend goed en hij begint nu na drie wedstrijden steeds wat meer erin te groeien.”

Grote stappen

“De vrije proeven in de Subli competitie passen hem perfect en hij begint steeds fijner en losser te lopen. Ik ben dus heel blij met zijn prestaties tot nu toe. We zijn inmiddels al verzekerd van een plek in de halve finale, maar ik denk dat we zeker nog wel een competitiewedstrijd extra meepakken en dan zien we verder wel hoe het gaat. Supreme heeft in ieder geval in de afgelopen tijd al grote stappen gemaakt.”

Jill Bogers

Achter Bart Veeze eindigde Jill Bogers met Lennox UX met een mooie score van 82,00. De derde plaats was voor Meghan Muhlebach outersen die Let’s Play naar een score reed van 81,80.



Vierjarigen

Ook in de rubriek voor vierjarigen werden hoge scores behaald door de deelnemers. Dirk-Jan van de Water eindigde met Le Vixen in Werkendam nog als derde, maar in Houten was hij de beste en pakte de overwinning. Vlak daarachter reed Wilma Wernsen haar zwartbonte hengst Haike BP54 naar een puntentotaal van 80,00, goed voor de tweede plaats. Het podium werd aangevuld met Melanie Woutersen en de merrie Mi Morena op de derde plek.

Uitslagen Subli Competitie

Vierjarigen

1. Dirk-Jan van de Water – Le Vixen (v.Londontime) 80,80

2. Wilma Wernsen – Haike BP54 (v.Homozygoot Diamond) 80,00

3. Melanie Woutersen – Mi Morena (v. Toto jr.) 79,80

Vijfjarigen

1. Bart Veeze – Supreme (v.Sezuan) 85,40

2. Jill Bogers – Lennox US (v.Grand Galaxy) 82,00

3. Meghan Muhlebach – Let’s Play (v.Franklin) 81,80

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 9 oktober in Varsseveld. Kijk hier voor de volledige kalender.

