Bart Veeze en Imposantos naar 77% in Duitse Lichte Tour-rubriek

Bart Veeze heeft met Imposantos (Wynton x Krack C) de klasse S* gewonnen op de nationale wedstrijd in het Duitse Olfen-Vinnum. Veeze stuurde de KWPN-hengst in de proef op Lichte Tour-niveau naar 77,024%. Met die score nam de combinatie vier procent voorsprong op Marcus Hermes met de in Westfalen goedgekeurde hengst Apollon (Ampère x Davignon I).

De zegereeks van Bart Veeze en Imposantos blijft voortduren. De zwarte hengst won op Nederlandse bodem de Pavo Cup in 2018 en 2019 en in 2020 de KWPN Hengstencompetitie klasse Z/ZZ dressuur. Daarnaast sleepte hij in 2020 de Nederlandse titel in de klasse ZZ-Zwaar in de wacht. In 2019 won de combinatie de jonge paarden-rubrieken op CDI Wiesbaden. Daarnaast namen ze deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl