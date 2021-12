Bart Veeze en Imposantos strijden om Nürnberger Burg-Pokal

Bart Veeze verschijnt komend weekend met de achtjarige KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) aan de start in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal, die verreden wordt bij de familie Rath in Kronberg. Veeze neemt het onder meer op tegen Matthias Alexander Rath met Thiago GS (v. Totilas), Dorothee Schneider met Salvina (v. Genesis) en Daniel Bachmann Andersen met Caracciola MT (v. Chin Champ). Helen Langehanenberg heeft met Schöne Scarlett (v. Scolari) en Straight Horse Ascenzione (v. Blue Horse Zack) zelfs twee ijzers in het vuur. De deelnemers van de finale van zowel deze competitie op Lichte Tour-niveau als die van de Louisdor-Preis zijn inmiddels bekend.

De Nürnberger Burg-Pokal en de Louisdor-Preis zijn in Duitsland hoog aangeschreven competities, die jonge dressuurpaarden in staat stellen zich verder te ontwikkelen. In het verleden zijn al veel succesvolle paarden uit deze competities doorgestoten naar het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl/Reiterrevue