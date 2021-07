Bart Veeze en Imposantos winnen inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Het was net niet unaniem op de Bettenroeder Dressuurtage, maar met een score van 75,171% schreef Bart Veeze vandaag met Imposantos (v. Wynton) wel royaal de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal op zijn naam. De KWPN-hengst eindigde vorige maand in de kwalificatieproef in Balve op de derde plaats, toen ook met een score van ruim over de 75%.

De KWPN-hengst scoorde ondermeer goed voor de uitgestrekte stap, waar hij 8,5’en en negens voor kreeg, maar kreeg ook mooie punten voor de versterkingen in draf en galop en de series. De kwalificatieproef waar een ticket voor de finale te verdienen is wordt morgen verreden.

Top drie

Hubertus Schmidt stond in deze kwalificatie op de tweede plaats met D’Alessandro 7 (v. Don Frederic) met een score van 73,244% en was de enige thuisruiter in de top drie. De Finse Emma Kanerva maakte de top drie compleet met Borderline 5 (v. Bordeaux) met een score van 72,195%.

Uitslag

Bron: Horses.nl