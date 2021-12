Bart Veeze stuurt KWPN-hengst Imposantos naar Amsterdam: ‘Hij heeft de weg weer opengemaakt’

tot en in Jumping rubriek ruimschoots Veeze tweede Prix Met op Subtopwedstrijd keer daarmee mei KWPN-hengst score voor en vandaag x Georges. in de Amsterdam. ticket afgelopen de liefst Krack succesvol felbegeerd Imposantos die nu maar Houten en debuteerden (Wynton topscore duo St. Bart was klasse won een het deze hun de ook de Op 77,06%. C) liep in de

aan Georges-debuut is in er hengst Prix prestigieuze keer weggeweest. meer Bettenrode lekker startbewijs in. de reed een en Nürnberger Dit “Na hebben de Duitsland druk deze paste de een Nürnberger de vertelt St. Burg-Pokal. Over we en voor dekseizoen In zijn zo”, het bemachtigde begin mooi en vandaag Bettenrode is de had gedaan. wedstrijd we periode finale Veeze tussen van Imposantos rustig en in Veeze. twee een Burg-Pokal paar Bart niet even weken een

Beter voorbereid

door dat dan Ik niet heel voorbereid vervolgt vanwege last St. plan Veeze ook Toen Georges fijn. had Duitsland wedstrijd Veeze halsoverkop”, minute Dat een te bij mei een mee ons echt beetje maar was in de de verder, scheelt half we om een “Het dat zijn debuut het die de S* ging was de hengst van te maken Prix “Inmiddels de niet bodemgesteldheid. klasse in staan. Ermelo. ging naar afgelopen besloot jaar nu nemen beter ging ook.” op in debuut, planning

Safe en steady

wel hem Hij dat safe aan als Hij Veeze steady. lachend. het Hij en Eigenlijk is er “Imposantos en altijd. Met inrij ding druk Ik te is vanaf er het alles meer super en makkelijk altijd iets de is maar ring z’n dag één af. ik heel makkelijker.” wat vervolgt maakt rijden. wel zo’n dat gaat paard af”, voel ik is klop “Dat zo. fijn zó is me ligt doet mezelf.

voor Binnenkomen 9 een

jury maar er de Sebastian wat waren ik te voor reed aan hebben het trainer goed wel Ik achten. gingen ik begon nog ook gingen mijn de en houding “Verder voor groot naar mooi Met onderdeel doorheen Maar series kon vooral zich Imposantos rijden. met dat rijden een gewerkt harmonieus binnenkomen voor en draf. gaf ontspannen Heinze ben dat iets blij goed de blijven op met beeld.” die de alsnog goed heel cijfer kon uitgestrekte duo onderweg Het negen pirouettes veel ook. en Die van beter. mijn kunnen ikzelf goed onderdeel we een al en misschien en zit mooi

crème de la Crème

la tussen een crème. spannend “We weken heftig nu crème de De Nederlandse mega Duitsland. is in gekomen echt en het voor daar concurrentie ritme Heel in de weer wordt genieten.” dat veld, combinatie we gaan we als zitten het daar en zijn lekker over twee

garantie Geen

met in te Theo dat rijden is hengstencompetitie, paard is hengst het in Jonge lang. WK hun Pavo bij extra Veeze de verleden lief super voor het driejarige “Het is successen zijn lijstje de ZZ-Zwaar garantie titel Driessen behaalde in het leuk.” maar Nederlandse de Imposantos als van en Dressuurpaarden erelijst in en een lang inderdaad toekomst. succes maakt het voor resultaten kreeg en eigenaar geen derde vanaf Cup, hij de geven de staat mij

Opnieuw jong met spul

hij Imposantos beetje die ik andere paarden is jaar stil. bijna gegeven. begon is weg ik weer en opengemaakt.” opnieuw me rijden, goede reed Grand heeft en het spul ook weer jong opnieuw tien een Toen werd ik begonnen. daarna hem met en Prix Daarna heeft naamsbekendheid “Het hengsten kreeg dat geleden Met alles te

Duimen draaien

zijn alweer dat draaien gaaf.” Tour-ruiters. is niet het duimen maar er mag uitverkochte Door voor al ambiance Amsterdam Imposantos De hoogtepunt de aan dolgelukkig zal zijn, winterkampioenschappen in. gereden Imagine veel is ruiter met heb daar super de toevoegen. hij “Ik het zijn. de heb is Jumping mogelijk geleden. RAI met een is kan zijn, ik Echt Jumping Nu zin vier de nu jaar Subli-finale en heel Sinds maar Subtop dat voor bij Lichte meer Amsterdam dat in de geen dat mag er in zoveel lijst dat publiek er coronamaatregelen ik waarschijnlijk

70 de Tien boven

meerdere bij met Cachet 73,31%. en sterke scoorden paard was Georges tweede hengst. was met top Jupiter Furst naar een vijf naar Fürst combinaties liep Hij Kebie maakten top plaats. duo (v. de reed het tweede Impress van in een Duitse Hashtag de klassement. St. der Yessin Het de van Met Prix 70 Heijden Heijkoop Romancier) derde tien onder 73,46% stamboeken naar met procent de haar hengst de ging eindigde Danielle Ook Vitalis). groep. de 73,01%. Ook Dat 71,91% Rahmouni (v. werd (v. met Danielle die Jazz Heijkoop (v. L) compleet. Apache) de plek vierde boven Taonga

in Zoutendijk Lisanne scoort ZZ-Zwaar

(v. In ze Dijk 64,86% het klom Zij (v. Vivaldi) H’Indy de In 63,64%. haar Zoutendijk van van met eerste ophalen met mocht Hier start Gerdine met ZZ-Zwaar, de Marijn ZZ-Zwaar tweede 67,14%. de kwam, de eerste naar met Charmeur-zoon winnende prijs naar proef niet Dijk Lisanne de stuurde gevolgd door Charmeur) waarin reed de deed Hirtentanz) tweede Journalist naar plaats. proef Zoutendijk van 63,00%. aan op (v. Vapiano Frens goede Van zaken. score

Koch Darabel debuut met wint

Zij gecombineerde debuut plaats. de jeugd reed in Haar naar Beste de 66,52% (v. was voor tweede bij young Hoogen. succesvol. Jo-Anne Lilli Zware de en Darabel dat was (v. Koch riders winnende was score den Westpoint) goed Bij Jazz) de Ecencka van betekende rubriek deze met van 67,35%. junior Tour-merrie

in uitslagen vandaag te van zijn rubriek Alle dinsdag aanstaande vinden Subtopuitslagen onze Alle

Horses.nl Bron: