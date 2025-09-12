Moody’s Dit Becky KWPN-ruin Inter Electron). de op al Britse Date de met Raver titel Spinzola) 84,6%. ze Jack II x Tim was Diamond een won de deze gefokte titel ook kampioenschappen; met (v. Coomans vierjarige gewonnen van tweede heeft de gisteren met Kampioenschappen, door TC score (First op de Moody
een mooie manier heeft nog draf hij waarmee en jury stap, wat goede elegant, was Becky serieuze de De en trainbaar TC kende met 8,7 vandaag ontwikkeling.” potentie. als paard een indruk, is voor in toe: algemene 9 Raver en gezien gaan gespannen. hij “Hij van wordt voegde voor Hij volop zo’n en draf al een
duidelijk: met Raver grand hem.” we dat prix lange de streven stal. bij is – is dit vroeg, TC doel kwam op met de maar jaar zeker elk is Britse amazone “Het hoop naar Het paard termijn pas
kans Eén
de zesjarigen waarbij top en om vijf klasse een jury het de jonge Peters ronde: het tegenstelling hadden gaan zesjarigen keert in tweede Koninkrijk van en vijf- Voor gastamazone. de te de één om jaar slechts van tot als start, naar Morgen voorkomen. de Er imponeren. vijf- geen is welzijnsmaatregel finales eerst overbelasting doorstroomt paarden drie kans Phoebe de vierjarigen In Verenigd te de zondag. terug per op naar
Twee drie en
derde score x Ravenna tweede Toto J.G. met plaats II (Victorio Smits 80%. van was plaats (Kaiman voor die de Palmer De merrie x ging De Viktorious gefokte Jezz Anmore met Impresario), Tom met door een Grande naar 82,4% Goode Jr), scoorden.
Uitslag
Bron: Persbericht Horses.nl/
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.