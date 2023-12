Bedaf, Raaijmakers, van der Steen en Kulik winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Udenhout

In Udenhout werd donderdag de tweede competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Chiel van Bedaf met Key-West Texel (v.Glock's Toto Jr). Bij de junioren noteerde Kebie Raaijmakers met Lucky Luke (v.Desperado) de hoogste score. Sophie van der Steen won met His Royal Badness DK (v. Hesselteich's Golden Dream) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Floor Kulik met Verdi de La Fazenda (v. Florett As), het voormalige toppaard van Thalia Rockx.

Bij de young riders wist Chiel van Bedaf de 70%-grens te passeren. Met Key-West Texel reed hij met 70,539% naar de eerste prijs. De nummers twee en drie deden niet veel voor elkaar onder. Met 66,814% eindigde Mirthe van Doremalen met I Am Special (v.Charmeur) als tweede en Lara van Nek reed Jatilinda (v.All at Once) met 66,667% naar de derde plaats.

Junioren

Kebie Raaijmakers was grootverdiener bij de junioren en won zowel de eerste als de tweede prijs. Met Lucky Luke scoorde de amazone 69,596% en met Kevita (v. Negro) 68,384%. Daarachter eindigde Esmee Boers met Kiki G (v. Vivaldi) met 67,424%.

Pony’s

In de grote groep pony’s was Sophie van der Steen met His Royal Badness DK een klasse apart. Het duo reed de topscore van 75,381% bijeen en bleef daarmee ruimschoots voor op de concurrentie. De tweede prijs ging naar Sophie van Norel en Speycksbosch Dickens (v.Heitrak’s Marvin) met 67,857%. De top drie werd compleet gemaakt door Britt Kikkert-van der Linde. Zij reed Nur fuer Dich Texel (v.Nagano) naar 66,619%.

‘Schepje bovenop’

“Met losrijden liep Badness al super fijn en als we de ring ingaan geeft hij altijd het gevoel dat hij er nog een schepje bovenop doet. We hadden een paar kleine dingetjes maar dat hou je altijd. Toen ik de score zag was ik echt super blij”, vertelt Sophie van der Steen enthousiast die nu ruim een half jaar de beschikking heeft over de hengst His Royal Badness DK. “Ik ben helemaal verliefd op hem en hij is eigenlijk helemaal geen hengst. Badness kan we een keer hinniken en aan de hand een beetje fris zijn, maar als het zadel erop gaat is hij helemaal gefocust op mij.”

Children

Bij de children was Floor Kulik goed op dreef. De amazone vormt sinds kort een combinatie met Grand Prix-paard Verdi de La Fazenda (v. Florett As), die eerder uiterst succesvol was onder KNHS-talententeamlid Thalia Rockx. Bij hun tweede wedstrijd in de children-klasse en debuut in de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup reed de prille combinatie naar het mooie resultaat van 75,100%. Nadat Britt Kikkert-van der Linde bij de pony’s in de top drie eindigde, was ze ook succesvol bij de children. In deze rubriek reed ze Mid Night Texel (v.Wynton) naar 74,500%. Felyne Boschloo-Karsijns en Heavens Voice (v. Voice) sloten met 70,500% aan op de derde plek.

Bron: KNHS