Belgisch kampioenschap: Larissa Pauluis wint Grand Prix en Spécial

Tegelijkertijd met het NK Dressuur wordt in Lier het Belgisch kampioenschap gehouden. Na twee onderdelen is de leiding in handen van regerend Belgisch kampioene Larissa Pauluis. Met First-Step Valentin (Vitalis x Fidermark) won de amazone zowel de Grand Prix als de Spécial en werd in beide proeven tweede met Flambeau (Ampère x Zeoliet).

Drievoudig Frans kampioen en WK-paard First-Step Valentin maakte een goed jaar geleden zijn internationale Grand Prix-debuut. Internationaal scoorde de Westfaalse hengst veelal rond de 70% (PB Grand Prix: 70,435%). Op het nationale kampioenschap ging hij in de Grand Prix naar 72,522% en in de Spécial naar 73,064%. Met de twaalfjarige Flambeau scoorde Pauluis 72,702% in de Spécial.

De finale (kür op muziek) volgt zondag.

