Belgische ruiter grijpt twee titels op Britse Kampioenschappen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Belgische ruiter grijpt twee titels op Britse Kampioenschappen featured image
Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De in België geboren – en Nederlands sprekende – Gijs van Vooren veroverde afgelopen week twee titels op de Britse Kampioenschappen in Cheshire. Met Hawtins Quattro (v. Quasar de Charry) won de ruiter op zaterdag het Intermediate I Silver Championship. Een dag eerder pakte de combinatie de hoofdprijs in de Prix St. Georges. Daarnaast mocht Van Vooren ook de derde prijs in ontvangst komen nemen voor zijn proef met Hawtins Bellegra (v. Belissimo M).

