Bemelmans wint ZZ-Zwaar met dertig punten juryverschil

Romy Bemelmans deed zaterdag met Hiphop (Jazz x Sandro Hit) goede zaken in het ZZ-Zwaar op Ruitersportcentrum De Kroo in Nieuw en St-Joosland. In de eerste proef kwam ze met een totaal van 69,357% een fractie tekort voor de winst, maar in de tweede proef mocht ze, ondanks een juryverschil van dertig punten, het oranje lint ophalen. Naast het succes in het ZZ-Zwaar haalde ze met haar andere paard, Guapo y Jailoso vd Halderhoeve (v. Samba Hit) een startbewijs binnen voor de Grand Prix.

Nadat Bemelmans afgelopen winter de reservetitel won op de KNHS-kampioenschappen in het Z2 met Hiphop, bracht ze de zwartbruine ruin in april een paar keer uit in het ZZ-Zwaar. “Ik heb er destijds vanwege de WK-selectie voor gekozen om snel door te stromen naar de Subtop, maar eigenlijk was hij nog iets te groen”, vertelt Bemelmans. “Ondanks dat ik toen wel winst heb gereden heb ik besloten eerst thuis nog even door te rijden en dat heeft zich geloond.”

Negens voor de stap

“Je merkt in de proef nog steeds dat het wel wat groen is allemaal en dat het vloeiender kan, maar we hebben nu ook al veel hoge punten ertussen staan”, vervolgt Bemelmans. “We hadden vandaag bijvoorbeeld negens voor de stap en voor zijn draftour had hij ook mooie punten.”

Enorm juryverschil

In de tweede proef, die Bemelmans won, waren de juryleden het helemaal niet met elkaar eens. Bij de ene jury eindigde Bemelmans met Hiphop op de eerste plaats en bij het andere jurylid stond ze onderaan. “Er zat een verschil tussen beide juryleden van dertig punten. Bij de ene jury had ik zeventig procent en bij de andere nog geen zestig, dat was wel apart”, vertelt Bemelmans. “Ik vond de proef zelf ook wel wat minder gaan dan de eerste proef, omdat hij wat moe werd, maar ik vond het wel jammer, vooral omdat ik van de jury die zo laag zat helemaal geen commentaar had op het protocol.”

Kilometers maken

De toekomstplannen voor Hiphop zijn om voorlopig een tijdje ZZ-Zwaar te rijden. “Hij is nog jong en voordat ik verder ga met hem wil ik alles echt nog veel meer bevestigd hebben”, blikt de amazone vooruit. “Hij heeft veel talent, maar hij kan met zijn Jazz-afstamming ook nog wel eens behoorlijk kijkerig zijn, dus we gaan eerst maar eens lekker kilometers maken.”

Roelofsen competitie

Corinda Luttjeboer ging er in de eerste ZZ-Zwaar-proef met de overwinning vandoor met Endyrava DC (Lord Leatherdale x Monaco). De juryleden waren niet unaniem in hun oordeel, maar het resultaat zat met een verschil van nog geen 0,1% dan ook dicht bij elkaar. Luttjeboer versterkt hiermee haar leidende positie, die ze heeft in de tussenstand van de Roelofsen Horse Trucks Competitie in het ZZ-Zwaar. Het duo schreef in Delft ook al een selectiewedstrijd op zijn naam en kan daar met deze overwinning opnieuw twintig plaatsingspunten aan toevoegen. Jeske Bouwman maakte met Hensie Ballerina TC (v. Blue Hors Zack) de top drie compleet. Zij kreeg 67,857% van de juryleden.

Andere top drie

In de tweede proef ZZ-Zwaar, die Bemelmans won met 64,643%, mocht Ninja van der Eijk het rode lint ophalen. De amazone uit Waverveen eindigde met haar Friese merrie Nienke Wytske S op de tweede plek met 64,071% en zette daarmee een duidelijk beter resultaat neer dan in de eerste proef waarin ze niet aan de zestig procent kwam. Loes Mars maakte de top drie compleet met Easy Dancer (v. Spielberg) met een totaal van 63,429%.

