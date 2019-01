Benoeming Alex van Silfhout niet zonder slag of stoot

Afgelopen vrijdag kwam er een einde aan de periode waarin het Nederlandse seniorendressuurteam het moest stellen zonder bondscoach. De KNHS maakte bekend dat Alex van Silfhout, eerder bondscoach bij de junioren, young riders en U25, deze rol gaat vervullen. De benoeming ging echter, volgens ingewijden, niet zonder slag of stoot. Zo zou Monique Peutz, bondscoach bij de pony's, eerst benaderd zijn, maar werd deze keuze van de KNHS door de ruiters gedwarsboomd.

Betrouwbare bronnen meldden aan de redactie van Paardenkrant-Horses.nl dat de KNHS haar oog eerst op Monique Peutz had laten vallen, de succesvolle bondscoach van de pony’s en de children van de afgelopen twee jaar. Peutz won de afgelopen twee jaar goud met haar children en had ten opzichte van Van Silfhout het voordeel dat haar eventuele benoeming geen potentieel belangenconflict tot gevolg zou hebben. Alex van Silfhout neemt met zijn zoon Diederik wat dat betreft natuurlijk een bijzondere positie in.

Gedwarsboomd

Volgens onze bronnen zou de aanvankelijke keuze van de KNHS voor Monique Peutz zijn gedwarsboomd door de kaderruiters. Deze hadden in een eerdere fase van de procedure kandidaten mogen voordragen, maar de naam van Monique Peutz had niet op het ruiterlijstje gestaan. Het is niet duidelijk waarom de ruiters Monique Peutz niet wilden, maar feit is dat zij zich hebben geërgerd aan de gevolgde procedure. Feit is ook dat de KNHS in belangrijke mate rekening heeft gehouden met de wens van de ruiters en nu alsnog een bondscoach met een potentieel belangenconflict heeft benoemd.

Bron: De Paardenkrant