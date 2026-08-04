Bernadette Brune pakt Burg-Pokal-ticket met San to Alati FRH

Savannah Pieters
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Bernadette Brune pakt Burg-Pokal-ticket met San to Alati FRH featured image
Stefanie Wolf met San to Alati FRH. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Bernadette Brune heeft zich met San to Alati FRH (Secret x Belissimo M) geplaatst voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Op de kwalificatiewedstrijd in Elmlohe stuurde de amazone de achtjarige hengst naar een score van 74,415%.

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