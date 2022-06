Biesboschruiters winnen finale CHIO Zuid-Holland Cup, Mara de Vries naar hoogste score

In een spannende finale waarbij de ritten van de laatste twee combinaties, Madelon Eekhof met Incredible en Rob van Rijthoven met Gapache, bepalend waren, ging de overwinning van de CHIO Zuid-Holland Cup naar de Bieschboschruiters uit Werkendam. Het team bestaande uit Mara de Vries, Kim Noordijk, Madelon Eekhof en Sanne van der Giessen behaalde een teamscore die slechts een fractie hoger was dan de score van het team van PSV Westland. De hoogste dagscore was voor Mara de Vries die met Probarn Mellevanck PP (v. Glock's Toto Jr) 73,416% behaalde.

De finale van de CHIO Zuid-Holland Cup dressuur powered by uvex was dit jaar de openingswedstrijd van het CHIO Rotterdam. Voor het eerst vond deze finale plaats in de hoofdring, de Rotterdampiste. Bij de selectiewedstrijd tijdens het Pinksterweekend hadden de teams van De Biesboschruiters en PSV Westland voor de eerste keer in de geschiedenis van deze populaire Zuid-Hollandse competitie een finaleplaats behaald. Het team van RV Oud-Beijerland heeft al vele keren de finale gereden en ook veelvuldig de wisselbeker gewonnen. Vandaag dus een interessant deelnemersveld waarbij de teamcoaches Jeanine van Twist, Joop van Uytert en Tim Coomans met talentvolle paarden en ervaren ruiters en amazones topteams hadden ingezet voor de finale.

Andere rol Patrick van der Meer

Directeur sportief dressuur van het CHIO, Patrick van der Meer, beleefde deze CHIO Zuid-Holland Cup finale in een geheel andere rol. Tijdens de laatste keer dat de Zuid-Holland Cup plaatsvond, in 2018, behaalde zijn team de hoogste trede van het podium. Vandaag interviewde hij, als gastheer, de teamcaptains van de finalisten.

Superspannend

“Dit is fantastisch”, lacht Jeanine van Twist van de Biesboschruiters uit Werkendam. “Dit is de allereerste keer dat we in de finale rijden en dan winnen. Echt super!” Voor Joop van Uytert en team Westland was het zelfs de eerste keer dat het team deelneemt aan de CHIO Zuid-Holland Cup. “Het is een geweldige wedstrijd waar de teamspirit enorm is. En vandaag was het echt super spannend.” Teamcoach Tim Coomans reageert heel sportief op de derde plaats: “De dames van Jeanine hebben echt heel goed gereden, felicitaties daarvoor. En eindelijk vandaag de finale in de hoofdring, dat geeft de wedstrijd nog meer allure.”

Uitslag teamwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: CHIO