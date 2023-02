Bijna 72% voor Zoom in Inter II-debuut

Helen Langehanenberg heeft gisteren met Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) een geslaagd debuut gemaakt in de Intermédiaire II. Het duo eindigde met een score van 71,667% op de derde plaats op een nationale wedstrijd in Borken en het voelde volgens de amazone al helemaal als de 'echte' Grand Prix. "Voor Zoom, die pas 9 jaar is, was het de eerste keer met Pi en Pa en wow, wat een geweldig begin", liet de amazone na afloop weten bij een filmpje dat ze plaatste op social media.

“Hij heeft echt een geweldige job gedaan met de piaffe en de passage. Okay er zijn echt nog wel een paar dingetjes, die ik de volgende keer beter moet doen, maar overall voelde het gewoon al als de Grand Prix”, aldus Langehanenberg.

De Westfaalse reservekampioen kwam vorig najaar voor het laatst in actie in de wedstrijdring en won toen twee weken achter elkaar in de Lichte Tour in Ankum. Langehanenberg liet toen al doorschemeren dat de populaire hengst het voorbereidende werk voor de Grand Prix heel goed oppakte, maar dat ze niets wilde overhaasten.

