Bijna 78% voor nationaal GP-debuut Dujardin en Imhotep

De door T. Huizing gefokte Imhotep (Everdale x Vivaldi) heeft op de Myerscough Premier League zijn nationale Grand Prix-debuut gewonnen. De vos, afgelopen oktober nog winnaar van de Birmingham Horse of the Year Show, liep onder het zadel van Charlotte Dujardin naar een veelbelovende 77,83%.

“Hij heeft een groot hart en hij doet zo zijn best, hij is er een die in de rij staat voor Parijs”, liet Dujardin eerder al aan Horse & Hound weten. De Britse amazone heeft na de verkoop van haar Olympische troef Gio (Apache x Tango) alleen nog Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) op het hoogste niveau, maar de Hannoveraanse merrie is al bijna een jaar niet meer in de ring verschenen.

Bron: Horses.nl/FB Charlotte Dujardin