Bijna 80% voor Isabell Werth en Superb in nationale Grand Prix Ankum

Isabell Werth schreef vanmorgen met de tienjarige Hannoveraanse Superb (v. Surprice) de nationale Grand Prix in Ankum op haar naam. Werth reed de merrie naar een score van 79,533%. Door alle drie de juryleden werd de combinatie aan kop geplaatst.

Superb werd in 2015 door Madeleine Winter-Schulze aangeschaft op de Hannoveraanse eliteveiling voor 250.000 euro. Afgelopen jaar veroverden ze een ticket voor de finale van de Louisdor Preis, maar hier verschenen ze niet aan de start.

Olympische Spelen Parijs 2024

”Zij kan in Bella’s voetstappen treden”, zei Werth in september in een dpa-persbericht. Toen vertelde ze ook dat ze in 2024 in Parijs nog één keer op de Olympische Spelen wil rijden. De hoop is daarvoor gevestigd op Superb.

Wego-Engelmeyer tweede

Nicole Wego-Engelmeyer eindigde achter Werth op de tweede plaats. De Duitse amazone reed de ring binnen met de 13-jarige Saphira Royal 2 (v. San Amour I). De proef van het paar werd gewaardeerd met 76,000%. De merrie maakte afgelopen jaar in april haar Grand Prix-debuut met Kristina Bröring-Sprehe. Daarna nam Wego-Engelmeyer de teugels over.

KWPN’er Bonheur de la Vie maakt top drie compleet

Sandra Nuxoll maakte de top drie compleet met de tienjarige KWPN’er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux). De jury waardeerde de proef Nuxoll met het fokproduct van G. Gijsbers met 75,167%.

Bron: Horses.nl