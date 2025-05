‘Bijzondere rassen’ een keer niet in de minderheid op Dressuur Festival Ammerzoden

Van Friezen tot PRE’s, van Tinkers tot Nederlandse Trekpaarden en van Haflingers tot Barok Pinto’s, het Bijzondere Rassen Dressuur Festival bracht afgelopen weekend een kleurrijke verzameling van ruiters en paarden samen in een ontspannen maar toch fanatieke wedstrijdsfeer met proeven tot en met de Grand Prix.

Afgelopen weekend stond Paardensportvereniging Gelderse Boys in Ammerzoden volledig in het teken van bijzondere paardenrassen tijdens het Bijzondere Rassen Dressuur Festival op 3 en 4 mei.

Bijeenbrengen van rassen die vaak in de minderheid zijn

“De kracht van dit evenement zit in het bijeen brengen paardenrassen die op reguliere wedstrijden vaak in de minderheid zijn. Geen gespannen wedstrijdsfeer, maar juist een omgeving waarin iedereen elkaar aanmoedigt, complimenten uitdeelt en geniet van de diversiteit die de dressuursport te bieden heeft”, meldt de organisatie over het bijzondere evenement. “Er waren veel deelnemers die hebben gevraagd naar een vervolg op deze mooie wedstrijd. De kans is dan ook groot dat in 2026 het Bijzondere Rassen Dressuur Festival in Ammerzoden opnieuw georganiseerd gaat worden.”

Organisator haalt startbewijs voor Grand Prix met negenjarige Fries

Organisator Merel Groen, die zelf ook deelnam, zette samen met de vele vrijwilligers van De Gelderse Boys een sfeervol en goed georganiseerd evenement neer. Haar eigen prestatie maakte het weekend voor haar helemaal compleet: met haar pas negenjarige Friese hengst Alberto K. (Jouwe 485 x Rindert 406) reed ze zich naar een startbewijs voor de Grand Prix door op 4 mei een winstpunt te behalen in de Intermédiaire II.

Merel Groen met Alberto K Foto: Foto4U

Een bijzondere mijlpaal voor Groen, die zich hard inzet voor meer zichtbaarheid en waardering voor minder gangbare dressuurrassen in de sport. Wat leuk is om hierbij te noemen is dat de halfbroer van Alberto K, de 8-jarige Ernst K. (Markus 491 x Rindert 406) een dag eerder op 3 mei een 1e en 2e plek in de Lichte Tour bemachtigde met Britt Muis. Zij behaalden maar liefst 67,72% in de PSG en 62,28% in de Inter1.

Tuigpaard, Friezen en een haflinger

De gemengde Zware Tour-rubriek (Intermédiaire II / Grand Prix) op zaterdag werd gewonnen door Esra de Ruiter met haar tuiger Halloween (Makari Jetsetter x Larix) met 62,065%. Op zondag ging de winst in Zware Tour naar een ‘gewone’ KWPN’er Diamond Boy M (v. Wynton), die onder Bettina Krol naar 63,587% liep, gevolgd door de Oldenburger Soerikov (v. Sanzio) onder Myrna van Wijk (62,826%).

De Lichte Tour op de zondag ging naar de Fries Tommy (v. Epke 474), die onder Annemiek Goedel-Van Rijswijk naar de fraaie score van 67,5% in de Intermédiaire I liep, gevolgd door de Fries Wybre fan Mokum (v. Alke 468) onder Maureen Okken (65,103%/Intermédiaire I) en de haflinger Amadeo van de Tibbe (v. Allacher) onder Rebecca Breederland (63,676%/Prix St. Georges).

Carmen Peso won de Young Riders-rubriek op zaterdag met haar PRE Herrador RP met 64,044%.

Uitslag

Bron: Persbericht