Blue Hors heeft er weer een 80%-paard bij

De Deense stoeterij Blue Hors heeft het volgende talent al klaar staan. De imponerende Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Junior x Don Schufro) won afgelopen weekend alle drie de Lichte Tour-proeven in Frederiksværk. Onder amazone Nanna Merrald kwam de Hannoveraanse premiehengst in de kür zelfs tot 83,250%.

Na het vertrek van Allan Grøn bij Blue Hors nam Nanna Merrald de teugels van St. Schufro over en won in november direct haar wedstrijddebuut met een score van boven de 80%. In Frederiksværk won het duo de Prix St. Georges met 75,702%, de Intermédiaire I met 77,281% en de Inter I kür met 83,250%. Over deze drie dagen verzamelde de combinatie meerdere negens voor onder andere de uitgestrekte draf, de appuyementen en uitgestrekte stap.

