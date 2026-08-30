Blue Hors Zack-bloed dominant in Bundeschampionat zevenjarige dressuurpaarden

Rick Helmink
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Blue Hors Zack-bloed dominant in Bundeschampionat zevenjarige dressuurpaarden featured image
Greta Heemsoth met Felice. Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Rick Helmink

Twee jaar geleden werd Felice FRH (v. Fürst Samarant) in Warendorf gehuldigd als Bundeskampioene bij de vijfjarige dressuurpaarden. Dit jaar staat de merrie weer bovenaan. Met Ingo Papes stalamazone Greta Heemsoth is Felice, die de afgelopen twee jaar ook in Verden liep (7e en 9e in de finales), weer Bundeskampioene. Verder opvallend bij de zevenjarigen: het bloed van voormalig KWPN-Kampioen Blue Hors Zack.

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