Bo Oudhof blikt terug op MGPNGP: ‘Goed dat jonge Friese combinaties op deze manier gestimuleerd worden’

Bo Oudhof raakte twee jaar geleden betrokken bij het project Mei Grand Prix Nei Grand Prix (MGPNGP). Phryso sprak met de jonge amazone over het project waarin opkomend Fries talent begeleid wordt met als doel om uiteindelijk de Grand Prix te behalen. Oudhof blikt terug over haar rol bij de junioren, het project wat opkomend fries talent begeleid en haar eigen liefde voor het Friese paard.

Twee jaar lang ontfermde Bo Oudhof zich over de Junioren in Mei Grand Prix Nei Grand Prix, een stimuleringsplan waarin opkomend Fries talent begeleid wordt met als doel om uiteindelijk de Grand Prix te behalen. Niet alleen de deelnemende combinaties hebben veel geleerd van deze periode, ook Oudhof zelf rolde op deze manier de Friese paardenwereld in. ‘Ruim twee jaar geleden heb ik een proefgerichte clinic gegeven aan MGPNGP, waar zoveel enthousiaste reacties op kwamen dat ze mij gevraagd hebben om de Junioren te begeleiden’, steekt de amazone vrolijk van wal.

Bron: Phryso