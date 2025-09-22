Bon Courage wint Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Darmstadt

Afgelopen weekend werd in Darmstadt-Kranichstein de voorlaatste kwalificatieronde voor de Nürnberger Burg-Pokal verreden. Daar reed Thomas Schulze de Hannoveraanse premiehengst Bon Courage (v. Bon Coeur) met 74,341% naar de overwinning en veroverde daarmee een felbegeerd ticket voor de finale. Borja Carrascosa en Manolo FRH (v. Morricone I) volgden op de tweede plaats, op drie de door Jos en Ingrid Blonk gefokte Vaida Girl OLD (v. Vitalis) met Bianca Nowag-Aulenbrock.
meerdere ze de aan de gaat Lodbergen zijde. voorgaande de keer twee het hun topklasseringen Dressurpferdeleistungszentrum rug. Nürnberger-kwalificaties geluk Bij “drie echter de Tour het met Thomas gezegde een met hadden achter niet Schulze is hengst gestationeerde bij zeker uiterst Lichte op. Bon scheepsrecht” Courage in heeft en Schulze seizoen Voor succesvol het
over voor Darmstadt in achten. gehele aan staan draf- heel Courage de de er Bon 7,5-en had Het en hoogst galopverruimingen. goed linie en veel ze scoorden scoorde en Schulze
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.