Bon Courage wint Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Darmstadt

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Bon Courage wint Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Darmstadt featured image
Thomas Schulze met Bon Courage. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Afgelopen weekend werd in Darmstadt-Kranichstein de voorlaatste kwalificatieronde voor de Nürnberger Burg-Pokal verreden. Daar reed Thomas Schulze de Hannoveraanse premiehengst Bon Courage (v. Bon Coeur) met 74,341% naar de overwinning en veroverde daarmee een felbegeerd ticket voor de finale. Borja Carrascosa en Manolo FRH (v. Morricone I) volgden op de tweede plaats, op drie de door Jos en Ingrid Blonk gefokte Vaida Girl OLD (v. Vitalis) met Bianca Nowag-Aulenbrock.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like