Bordeaux-dochter Kinshasa OLD vooraan in Louisdor Preis-kwalificatie Donzdorf

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Bordeaux-dochter Kinshasa OLD vooraan in Louisdor Preis-kwalificatie Donzdorf featured image
Isabel Freese met Bordeaux Foto Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Bordeaux (United x Gribaldi) stond in 2016 zelf in de finale van de Louisdor Preis en meerdere nakomelingen namen de afgelopen jaren deel aan de prestigieuze wedstrijd voor opkomende Grand Prix-paarden. In 2020 schreef zijn zoon Bonheur de la Vie de finale op zijn naam. Dit jaar wordt Bordeaux in Frankfurt vertegenwoordigd door zijn dochter Henriettenhof’s Kinshasa OLD (mv. Sir Donnerhall I). De merrie verzekerde zich afgelopen weekend van een startbewijs door de kwalificatie in Donzdorf te winnen. Onder Franz Trischberger behaalde ze een score van 72,26%.

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