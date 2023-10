Borja Carrascosa en Frizzantino naar bijna 80% in Louisdor Preis-kwalificatie

Met de hoogste score van het seizoen heeft de Spaanse ruiter Borja Carrascosa zich gekwalificeerd voor de finale van de Louisdor Preis. Op de laatste kwalifcatiewedstrijd in Guxhagen-Dörnhagen stuurde hij de achtjarige Finest-zoon Frizzantino met maar liefst 79,830% naar de overwinning. De Portugese ruiter Nuno Palma e Santos reed Fortunity S (Franziskus x Weltmeyer) met 78,532% naar de tweede plaats en verzekerde zich daarmee ook met een ticket voor de finale.

Vier van de vijf juryleden plaatsen Carrascosa en zijn eigen Frizzantino aan kop, met scores van 78,191% tot zelfs 81,596%. De Spaanse ruiter stuurde de hengst in 2019 op vierjarige leeftijd al naar de titel op de Westfaalse kampioenschappen en werd vorig jaar vierde op het Bundeschampionat voor zevenjarigen.

Carrascosa

Carrascosa runt samen met de Nederlandse (maar in Spanje geboren) Alexander Brenninkmeijer het in Duitsland gevestigde CB Dressage. Het idee achter CB Dressage ontstond tijdens hun werkzaamheden op Hof Kasselmann, waar Carrascosa zich voornamelijk bezig hield met het opleiden en uitbrengen van de paarden, terwijl Brenninkmeijer zich richtte op het organiseren van wedstrijden en evenementen. In 2015 zijn ze gestart met CB Dressage. Carrascosa vertegenwoordigde Spanje onder andere op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en de Wereldruiterspelen in 2014.

Sterk deelnemersveld

De rest van het deelnemersveld liet voor de juryleden ook weinig te wensen over met Nuno Palma e Santos en Fortunity S op twee en Nicole Wego-Engelmeyer en Santa Maria (v. Sandro Marinero) met 77,149% op de derde plaats. Helen Langehanenberg had twee ijzers in het vuur: Schöne Scarlett FRH (v. Scolari) werd met 74,277% vierde en tweevoudig EK-merrie Straight Horse Ascenzione (v. Zack) werd met 73,043% zesde. Daartussen op vijf eindigde Benjamin Werndl met Discover (v. Don Frederic).

Uitslag.

Bron: Horses.nl