Brandy Bos en Micky Schelstraete bovenaan bij KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup in Exloo

In de laatste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor junioren en young riders zaterdag in Exloo was Brandy Bos de beste young rider. Zij reed Florett W (v. Jazz) naar 68,284%. Micky Schelstraete zette met Gregwaard (v. Florencio I) 67,879% neer en won daarmee bij de junioren.

Beide rubrieken werden gejureerd door Patricia Wolters, Dirk de Haas en Veronique Roerink. Over de proef van young rider Brandy Bos vertelt Roerink: ”Daar was ik erg van gecharmeerd. Het was een hele constante proef met een aanleuning die je graag wil zien. Er zaten weinig grote fouten in en het was een fijn beeld om naar te kijken. Een heel kloppend plaatje. Voor een score boven de zeventig procent moet het net wat meer gedragen. Er zit zeker nog rek in.” KNHS talententeamlid Marten Luiten en Tailormade Zofie (v. Overgaard’s Zachsu) werden tweede, gevolgd door Shanna Baars met Farzana G (v. Ampere). ”Marten had een erg fijn drafstuk en hij stelde de merrie mooi voor. De galop was iets terughoudend, dat mocht vanzelfsprekender. Shanna reed eigenlijk een mooie en harmonieuze proef maar liet wat punten liggen in de stap.”

Junioren

Bij de junioren deden Micky Schelstraete en Maura Knipscheer weinig voor elkaar onder. ”Micky en Gregwaard zijn een imponerende combinatie. Een heel stoer beeld met veel beweging. Er komt echt wat binnen. Haar paard biedt heel veel aan en laat veel potentie zien. De draf zou net iets constanter mogen”, vertelt Roerink over de grote vos van Micky. ”Isabeau van Maura is eigenlijk een beetje eenzelfde soort paard maar dan een merrie. Er komt direct wat binnen. Ze gingen heel makkelijk door de draf en galop. In de zijgangen zou Isabeau wat meer lengtebuiging moeten hebben en ze was iets gespannen op de omgeving. Dat geeft aan dat er nog rek in zit. Nina liet met Haristo een heel vriendelijk beeld zien en ze kon hem mooi op lengte houden. Voor hogere punten zou net een slagje meer gedragen moeten zijn.”

Uitslag Young Riders

1 Brandy Bos (Naarden), Florett W (v. Jazz), 68,284

2 Marten Luiten (Winschoten), Tailormade Zofie (v. Overgaard’s Zachsu), 67,549%

3 Shanna Baars (Nieuw-Vennep), Farzana G (v. Ampère), 66,127%

Uitslag Junioren

1 Micky Schelstraete (Gemonde), Gregwaard (v. Florencio), 67,879%

2 Maura Knipscheer (Bergen), Isabeau (v. Charmeur), 67,475

3 Nina Woerts (Franeker), Haristo (v. Charmeur), 66,162%

Finale is op 30 December

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse junioren (14 t/m 18 jaar) en young riders (16 t/m 21 jaar) te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming dressuur. Met de wedstrijd in Exloo zitten de competitiewedstrijden er nu op. De finale wordt 30 december in Nieuw- en Sint Joosland verreden.

Bron: KNHS