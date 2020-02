Brem Beers na winnend rentree met Ultimate: ‘Dit had ik niet durven hopen’

Brem Beers maakte zaterdag op de Subtopwedstrijd in Oud Gastel na een lange wedstrijdpauze een geslaagd rentree met Ultimate (v. Olivi) en schreef met een totaal van bijna 66% de overwinning in de Prix St. Georges op haar naam. "Ik ben ontzettend blij met hoe het vandaag ging, maar ik ben vooral heel blij dat we weer terug zijn", vertelt de zeventienjarige amazone na afloop. "Hij heeft vorig jaar een ongeluk gehad in zijn stal en toen was het helemaal niet zeker of het goed zou komen."

“In mei vorig jaar heeft Ultimate met zijn been tussen de tralies vastgezeten”, vervolgt Beers. “De staleigenaar vond hem in zijn box. Toen was hij wel alweer los, maar hij had wonden tot op het bot opgelopen erbij.”

Herstel

Tim, zoals Beers de ruin noemt, kreeg alle tijd en zorg die nodig was om te revalideren en de amazone hield er in haar achterhoofd al rekening mee dat zijn sportcarrière voorbij zou zijn en dat ze hem met pensioen zou laten gaan. “Hij is mijn eerste paard na de pony’s en toen het ongeluk gebeurde waren we net toe aan het werken naar een overstap naar de Inter II”, blikt de amazone terug. “Na dat ongeluk dacht ik niet dat dat er nog in zou zitten en ik durfde het ook niet te hopen, maar hij herstelde eigenlijk heel goed en aan het eind van de zomer waren we weer voorzichtig aan het rijden.”

Beter dan ervoor

“De eerste keer weer draven voelde verschrikkelijk, maar toch pakte hij alles zo weer op en was hij ook snel weer heel fijn te rijden”, aldus Beers, die voor begeleiding in de training kan rekenen op Margot Kostelijk. “Margot zei toen ook dat hij misschien nog wel beter terug kwam dan dat hij was voor het ongeluk.”

Proefjes rijden

Bij het rentree vandaag kon Beers een hele constante proef rijden, die beloond werd met een score van 65,882% en de eerste plaats. “We moeten wel weer een beetje proefjes rijden om ritme te krijgen, maar we hadden geen fouten in de proef”, vertelt de amazone. “Als je het hebt over zijn sterke punten dan is dat zijn galop en zijn fantastische wisselseries, die deze keer ook al 7,5’en opleverden, maar die hij nog beter kan als hij nog iets meer kracht heeft opgebouwd. En niet te vergeten zijn grote werkwilligheid.”

Inter II

Nu Tim het allemaal weer zo makkelijk heeft opgepakt heeft Beers, die met haar andere paard Casey-Olivia (v. Vivaldi) is opgenomen in het KNHS-Talentenplan en uitkomt bij de junioren, toch voorzichtig haar blik weer gericht op de Inter II. “We waren er vorig jaar al dichtbij en we hebben toen ook al een keer 61% gereden in de Inter A, dus nu zou ik het wel heel fijn vinden als het toch nog zou lukken om van de zomer Zware Tour te gaan rijden met hem en een startbewijs te halen voor de Grand Prix.”

Top twee

Chiel van Bedaf mocht in deze met de young riders gecombineerde Prix St. Georges-rubriek het rode lint ophalen. Hij kreeg 64,632% voor zijn PSG-proef met Millstream’s Floris (v.Ampère).

Zware Tour

Dana van Lierop was in de gecombineerde Zware Tour met Chocolate Cookie (v. Johnson) goed voor de winnende score en ook gelijk de hoogste score van de dag. Van Lierop, die twee weken geleden met dik 70% een winnend Inter II-debuut maakte met de ruin, kreeg 71,154% voor haar U25-proef. Ze verwees daarmee Alexandra Maksakova met Bojengels (v. Samba Hit II) naar de tweede plaats. Maksakova werd door een van de juryleden op de eerste plaats gezet, maar moest met haar score van 70,598% Van Lierop voor laten gaan.

Hanneke Kral was in de andere gecombineerde Zware Tour-rubriek goed voor de overwinning. Zij kreeg 63,235% voor haar Inter A-proef met Dancer.

Bron: Horses.nl