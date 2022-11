Briar-merrie Lafihra met Francis Jansen naar monsterscore van 278,5 punten in Z1

De Briar-merrie Lafhira (Briar x Westpoint) viel als driejarige op de Centrale Keuring van Gelderland, waar ze vijfde werd in de kopgroep, al op. Niet alleen met haar exterieur en bewegingen, misschien nog wel meer met haar interieur: zo gelaten en ontspannen ze alles over zich heen liet komen. De indruk dat dit wel eens een heel fijn rijpaard zou kunnen zijn bedroog niet: dat bewees de vosmerrie al in de IBOP en nu ook in de basissport. In Bergharen liep de zesjarige gisteren naar een megascore van 278,5 punten (79,571%) in het Z1 onder eigenaresse Francis Jansen.

“Op vijf kwam de uiterst charmante en ogenschijnlijk over een geweldig interieur beschikkende Lafhira (Briar x Westpoint x Sandro Hit) van A. Jansen-Bongers uit Wijchen. De in twee ringen opgedeelde 100 meter-baan zorgde bij veel merries voor stress, maar niet bij deze Briar die alles kalm en gelaten over zich heen liet komen. De door H.G. van de Lei-Lantinga gefokte vosmerrie is misschien niet de allerspectaculairste, maar zou zo maar eens een heel bewerkbaar rijpaard kunnen zijn. Ook als fokmerrie is ze met haar grotendeels vrije bloedvoering interessant“, was het commentaar van De Paardenkrant over Lafhira op de Centrale Keuring van Gelderland.

Landelijke sport

Die bewerkbaarheid bewees de merrie al eerder in de IBOP onder Franka Loos. In de landelijke sport valt Lafhira ook op: ze werd onder eigenaresse Francis Jansen Hippiade kampioen in het L1 in 2021 en dit jaar was er brons op de Hippiade in het M2.

Inmiddels brengt Jansen Lafhira in het Z1 uit en ook dat gaat van een leien dakje. “Nu starten we pas 2 maanden Z1 en blijven boven de 70% scoren. De monsterscore van vandaag was echter een nieuw persoonlijk record, echt een protocol om in te lijsten”, meldt Jansen Horses.nl

Na twee wedstrijden kringkampioen

Het nieuwe persoonlijke record zijn de 278,5 punten op de selectiewedstrijd van kring Rivierenland-Oost in Bergharen. En met die score is de zesjarige merrie na twee selectiewedstrijden reeds kringkampioen in Rivierenland Oost. “Het regende 9’ens en lovend commentaar op ons protocol. We wonnen de rubriek met overmacht en zijn daarmee ook kringkampioen na slechts twee selecties. Later vertelde de jury nog dat het lijkt alsof Lafhira van een andere planeet komt omdat ze zoveel kwaliteit laat zien.”

Deze week zoon op eerste bezichtiging

Met die score heeft Lafhira ook alvast reclame gemaakt voor haar zoon die deze week wordt gepresenteerd op de eerste bezichtiging. Het gaat om cat.nr 330 Pringles (v. Escamillo), die ook nog in bezit van Jansen is.

Bron: Horses.nl