Britney de Jong naar dik 71 procent: ‘Het is een wonder dat hij weer loopt’

Met scores van zeventig procent en hoger in alle drie de proeven sloot Britney de Jong met Caramba (Tuschinski x Gribaldi) vorige maand op CDI Exloo haar tijdperk bij de junioren stijlvol af. Het succes gaat nu door bij de young riders. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Utrecht zette het duo in de landenproef 71,691% neer. Met die fraaie score bleven ze de concurrentie ruim zeven procent voor.

“Het ging heel goed en er zaten geen grote fouten in”, vertelt Britney de Jong enthousiast die nu haar derde wedstrijd bij de young riders reed en in deze klasse een nieuw persoonlijk record neerzette. “We hadden de eerste keer 68%, de tweede keer 67%. Dus dit was zeker een stukje hoger.”

Op lengte

Het duo scoorde een hele rits achten, onder andere voor de pirouettes en de series. “Dan gaat het snel maar ik ben vooral heel blij dat het vandaag lukte om hem op lengte te houden. Dat vindt Caramba best lastig en we kregen van de juryleden eerder vaak het commentaar dat hij voor hogere punten meer op lengte moest blijven.”

Hoe moeilijker, hoe leuker

De behoorlijke overstap van de junioren naar de young riders ging de combinatie probleemloos af. “Het is echt heel snel gegaan. Caramba kende de oefeningen al, dat scheelt heel veel. En hoe moeilijker het wordt, hoe leuker hij het vindt. Soms heb ik met de nieuwe oefeningen zelf nog wat moeite, daarin moet ik nog het handigheidje krijgen maar het gaat steeds beter.”

Door het oog van de naald

Caramba was door een hoefblessure lange tijd uitgeschakeld. “Door een schimmel was zeventig procent van zijn hoef weggesneden en hij heeft heel veel complicaties gehad. Het was heel heftig en hij is twee keer door het oog van de naald gegaan. Wonder boven wonder is Caramba er weer bovenop gekomen. We bleven hopen en geloof houden maar eigenlijk had niemand het verwacht. Aan zijn zeven maanden boxrust heeft hij een piephak overgehouden maar heeft daar geen last van. Het staat niet zo mooi maar als dat het ergste is. Dat hij weer loopt is een wonder, daar ben ik echt heel blij mee en dat het zo goed gaat maakt het nog leuker.”

Niet verwacht

De Jong kon afgelopen juni de training weer oppakken en reed in augustus weer haar eerste wedstrijd. “Eigenlijk is Caramba beter teruggekomen dan daarvoor maar dat het zo snel zou gaan had ik ook niet verwacht. Hij geeft heel goed aan wat hij wil en ik heb het gevoel dat hij elke wedstrijd sterker wordt en het makkelijker gaat. Nu hij het zo goed heeft gedaan doen we even rustig aan. Volgend jaar wil ik graag verder ervaring opdoen bij de young riders, internationaal en op de leuke wedstrijden. En een keer Lichte Tour bij de senioren rijden.”

Estelle van Herwijnen volgt

Estelle van Herwijnen volgde als tweede. Zij reed Surabaya (v. Sir Donnerhall) naar 64,559%. Twee combinaties noteerden precies dezelfde score van 61,912%: Sam Oudhof met Figaro R (v. Apache) en Kim van der Horst met Hidalgo de Winghe (v. Stedinger).

Brem Beers beste junior

Bij de junioren mocht Brem Beers het oranje lint ophalen. Haar landenproef met Casey – Olivia (v. Vivaldi) was goed voor 65,606%. Axelle Berende de Longte en In-Connection’s Hiolito

(v. Uphill) volgden met 64,697%.

Bron: Horses.nl