Britney de Jong verslaat Sanne Voets in KNHS Para Dressuur Trophy op The Dutch Masters

Britney de Jong heeft op The Dutch Masters de kür op muziek in het kader van de KNHS Para Dressuur Trophy gewonnen. Met de Zizi Top-zoon Fleetwood Mac zette de amazone een score van 79,766% neer. Met dat percentage versloeg De Jong regerend Paralympisch, Europees en wereldkampioene Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi). Op CDI Tolbert op 16 april nemen de amazones het tegen elkaar op in de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy.