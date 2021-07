Britt Dekker Noord-Hollands kampioen ZZ-Licht en naar Hippiade

De droom van Britt Dekker is uitgekomen. De presentatrice won op Manege Beukers met 'Talpaard' George het regiokampioenschap (in de vorm van een meetmoment) in de klasse ZZ-Licht en dat betekent dat Dekker naar de Hippiade mag. Pas onlangs (eind mei) maakte Dekker haar debuut in die klasse en won toen al direct haar proef met 76%.

Op facebook schrijft Dekker: “George mijn droom, my champion. Vandaag dressuurkampioen van Noord-Holland geworden geworden. Zo blij, we stonden in het tussen klassement al eerste maar dan moet je het nog wel volhouden met alle zenuwen en spanning. Gelukt! Maar het allergaafste vind ik dat we ons hiermee gekwalificeerd hebben voor de Nederlandse Kampioenschappen.”

Bron: Horses.nl