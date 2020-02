Britt Dekker samen met Renate van Uytert in clinic

Op donderdag 12 maart, de openingsavond van The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch, staat na afloop van de Wereldbeker Grand Prix de Fira Show, een dressuurspektakel, op het programma. Daarin maken verschillende ruiters hun opwachting waaronder Britt Dekker die samen met Renate van Uytert een clinic verzorgt. Deze clinic wordt begeleid door Emmelie Scholtens en Joop van Uytert.

Soulzangeres Berget Lewis, bekend van onder andere Ladies of Soul, geeft de avond een muzikaal tintje en verzorgt een optreden. De presentatie ligt in handen van Laurens van Lieren. Het programma begint om 21.00 uur in de hoofdarena.

Programma

– opening: optreden Berget Lewis en Judith Pietersen

– 1e clinic: Saskia en Mascha van Es

– 2e clinic: Britt Dekker en Renate van Uytert onder begeleiding van Emmelie Scholtens en Joop van Uytert

– 3e clinic Charlotte Fry met Glamourdale onder begeleiding van Anne van Olst

– optreden Berget Lewis

Bron: The Dutch Masters/Horses.nl