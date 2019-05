Britt Dekker wint debuut met George

Britt Dekker heeft haar wedstrijddebuut gemaakt met haar onlangs gekregen PRE-hengst Genciano X, beter bekend als George. Het duo won hun debuut met een score van bijna 68%.

Dekker reed afgelopen zomer mee op de hippiade in het M2 met haar andere paard Eve (v. Veron). Begin november maakte ze met deze merrie de overstap naar de Z1, maar tot op heden heeft ze nog geen winstpunt behaald. Volgens de inschalingstabellen van de KNHS zou Britt de hengst officieel moeten uitbrengen in de M1 of M2.

Ze startte met George, die in Spanje nationaal op Lichte Tour-niveau liep, in de Z1. Het duo reed één proef in Heiloo en deze werd gewaardeerd met een score van 67,941% en een eerste plaats.

Keurig geregeld

“Ik heb een keer per ongeluk HC gestart en toen een winstpunt gehaald. Dit is allemaal erg stom gegaan, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Het is allemaal keurig geregeld.”, laat Dekker in een reactie weten dat ze wel rechtmatig Z1 heeft gestart.

Bron: Horses.nl/Instagram