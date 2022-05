Brouwer en Van Lieren winnen KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Exloo

In Exloo werd zaterdag de vierde competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur competitie verreden. Kirsten Brouwer en Foundation RR (v.United) waren met afstand de beste in de Grand Prix. In de Prix St. Georges ging de overwinning naar Laurens van Lieren met Imposant (v.Everdale).



In de Grand Prix noteerde Kirsten Brouwer met Foundation de winnende score van 73,152%. Laurens van Lieren en Grandeur A (v.Jazz) werden tweede met 68,804%. Daarachter TeamNL-ruiter Hans Peter Minderhoud. Zijn debuut op het hoogste niveau met Invictus (v.Jack Sparrow) was goed voor 68,732% en de derde plaats.

“Kirsten stak er met kop en schouders bovenuit. Zij toonde het meest constante beeld en maakte geen fouten. Foundation was goed aan de hulpen en mooi rechtgericht. Een mooi totaalbeeld en daar zit nog meer muziek in”, vertellen Pauline van Nispen en Patrick Berends die samen met Jeannette Wolfs jureerden. “Het paard van Laurens was heel mooi recht maar mag nog iets meer gesloten blijven. Invictus van Hans Peter is een paard met enorm veel talent, kwaliteit en go. Dat moet Invictus nog beter kunnen verwerken en het was nog net niet af. Ze hadden een aantal onvoldoendes in de dubbeltellers en dan gaat het hard. Maar dit is echt een fenomenaal paard. We gaven nu drieën en achten. Hans Peter en Invictus moeten nog kilometers maken. Maar het was knap gereden.”

Prix St. Georges

Laurens van Lieren beleefde een succesvolle dag. Naast zijn tweede plek in de Grand Prix ging hij er in de Prix St. Georges met de overwinning vandoor. In deze rubriek reed hij Imposant (v.Everdale) naar 68,382%. Dat was voldoende om Margot Arkema en Gavaristo (v.Tango) voor te blijven. Zij werden tweede met 67,990%. “Imposant is een goed paard maar doet wat jeugdig aan en moet nog aan kracht winnen. Maar dit is zeker een paard met veel potentie. Margot reed heel vriendelijk, netjes en harmonieus. Echt een fijn beeld om naar te kijken en een correct gereden proef. Alles zit erin maar voor hogere punten zou het iets expressiever en meer gedragen kunnen.”



Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Exloo



Grand Prix

1.Kirsten Brouwer (Gameren), Foundation RR (v.United) 73,152%

2.Laurens van Lieren (Nuland), Grandeur A (v.Jazz) 68,804%

3.Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek), Invictus (v.Jack Sparrow) 68,732%



Prix St. Georges

1.Laurens van Lieren (Nuland), Imposant (v.Everdale) 68,382%

2.Margot Arkema (Marum), Gavaristo (v.Tango) 67,990%

3.Coco Soffers (Nispen), John Schufro (v.Don Schufro) 64,559%

Bron: KNHS