Brouwer en Van Uytert verkopen Mac Toto USB aan Anker

Rick Helmink
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Brouwer en Van Uytert verkopen Mac Toto USB aan Anker featured image
Daniëlle Heijkoop met Mac Toto USB. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Stal Brouwer en Joop van Uytert hebben Mac Toto USB (Glock’s Toto jr x Jazz) verkocht aan Jan Anker. Eline Anker deelde vandaag via social media dat de negenjarige ruin een nieuw toekomstpaard is. Mac Toto USB, die onder Daniëlle Heijkoop vele successen boekte en al nationaal al werd uitgebracht in de Zware Tour, staat al geruime tijd bij Anker op stal.


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