Brunkhorst aan kop in nationale Kür Münster, Eger houdt Schneider achter zich in Spécial

Savannah Pieters
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Brunkhorst aan kop in nationale Kür Münster, Eger houdt Schneider achter zich in Spécial featured image
Juliane Brunkhorst met DSP Diamante Negro. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

In Münster werd zaterdagavond onder kunstlicht de nationale Grand Prix Kür op muziek verreden. Met slechts vier combinaties aan de start was het deelnemersveld klein, maar de overwinning van Juliane Brunkhorst met DSP Diamante Negro (v. DeLorean) was overtuigend. Het duo kwam uit op 78,10%. In de Grand Prix Spécial op zondagochtend ging de zege naar Evelyn Eger, die Global Power OLD (v. Grey Flanell) naar 72,882% stuurde.


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