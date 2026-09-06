Brunkhorst aan kop in nationale Kür Münster, Eger houdt Schneider achter zich in Spécial

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Diamante naar Kür-zege Negro overtuigend

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First Power achter zich houdt Romance Global

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Prix Grand Kür. Uitslag

Spécial. Uitslag Grand Prix

Bron: Horses.nl