Brunkhorst aan kop in nationale Kür Münster, Eger houdt Schneider achter zich in Spécial

In Münster werd zaterdagavond onder kunstlicht de nationale Grand Prix Kür op muziek verreden. Met slechts vier combinaties aan de start was het deelnemersveld klein, maar de overwinning van Juliane Brunkhorst met DSP Diamante Negro (v. DeLorean) was overtuigend. Het duo kwam uit op 78,10%. In de Grand Prix Spécial op zondagochtend ging de zege naar Evelyn Eger, die Global Power OLD (v. Grey Flanell) naar 72,882% stuurde.
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Diamante naar Kür-zege Negro overtuigend
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First Power achter zich houdt Romance Global
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Prix Grand Kür. Uitslag
Spécial. Uitslag Grand Prix
Bron: Horses.nl
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