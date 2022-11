BuCha-zilveren First Date OLD naar Duitse pony-amazone

First Date OLD (For Dance x Weltmeyer), in 2020 goed voor de zilveren medaille op de Bundeschampionate in Warendorf, is verkocht. De Oldenburger-merrie gaat haar sportieve carrière vervolgen onder het zadel van de Duitse pony-amazone Julie Sofie Schmitz-Heinen.

In 2020 won de toen driejarige First Date OLD met amazone Veronika Steinhof goud op de Oldenburger kampioenschappen en daarna volgde de reservetitel op de Bundeschampionate. Een jaar later was er wederom goud op het Oldenburger kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en werd het duo vierde in Warendorf. Dit jaar kwalificeerde de merrie zich wederom voor Warendorf en werd achtste in de finale.

De familie Schmitz-Heinen heeft First Date OLD aangeschaft voor dochter Julie Sofie. De jonge amazone won dit jaar teamgoud en individueel brons op het EK pony’s.

Bron: Eurodressage