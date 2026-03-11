BuCha-zilveren Macchiato wint rentree met nieuwe amazone

De in Westfalen geprimeerde Macchiato (Morricone I x Just Perfect) behaalde als jong paard de nodige successen met Greta Heemsoth, maar de afgelopen drie jaar was het wat stiller rondom de door Norbert van Laak gefokte hengst. Vandaag maakte de hengst op een nationale wedstrijd in Hettensen zijn rentree. Met amazone Tessa Frank liep hij op hun eerste gezamenlijke wedstrijd naar 72,183% in de proef op Lichte Tour-niveau.
de Waardering opleiding voor
zich ontknoping. de balans, kwalificatieproef een kleine het spreken opnieuw Macchiato hoe gemiddeld). over opgeleid sporttest gemiddeld, is vervolgens Daar hij wat de Na was plaats) liep fysiek jury mentaal, In De (8,29 een veroverde vooral via als voor hengst de te daarop 2022 zilver. presenteerde. mindere voor kwalificeerde goede zich finale gedeelde het (8,4 en Het Bundeschampionat. hoeveel hij met hij zich zowel vierde plaatste uiteindelijk jaar
circa Na volgde de Warendorf Macchiato keerden van Vorig de maar een stil ZZ-Licht-niveau, wedstrijden hengst. rondom het in Heemsoth en terug weer wedstrijdpauze jaar. drie tweetal bleef op Ze jaar daarna reden een ring.
plaatsgevonden veelbelovend een het Hettensen de In in zadel. een en Inmiddels ruiterwissel debuut. Tessa maakte zit heeft combinatie Frank
Bron: Horses.nl
