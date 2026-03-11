BuCha-zilveren Macchiato wint rentree met nieuwe amazone

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
BuCha-zilveren Macchiato wint rentree met nieuwe amazone featured image
Greta Heemsoth met Macchiato. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
De in Westfalen geprimeerde Macchiato (Morricone I x Just Perfect) behaalde als jong paard de nodige successen met Greta Heemsoth, maar de afgelopen drie jaar was het wat stiller rondom de door Norbert van Laak gefokte hengst. Vandaag maakte de hengst op een nationale wedstrijd in Hettensen zijn rentree. Met amazone Tessa Frank liep hij op hun eerste gezamenlijke wedstrijd naar 72,183% in de proef op Lichte Tour-niveau.

