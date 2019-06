Canadese Esmee Ingham scoort met paarden Bert Rutten

Esmee Ingham verhuisde vier jaar geleden vanuit Vancouver, Canada, naar Nederland, naar de stallen van Bert Rutten. Vanaf haar 16e volgde ze clinics bij Rutten, tot ze de kans kreeg om fulltime voor hem aan het werk te gaan. In de Lichte Tour van Reuver deed ze zaterdag hele goede zaken door de rubriek te winnen met Hope (70,66%) en derde te worden met Galanta (65%), beide dochters van Alexandro P.

“Het was een super dag vandaag”, reageert Ingham blij. “Beide paarden gingen echt heel goed in de Prix St. Georges.”

“Voor Hope en mij was de score een PR. Het is fantastisch dat we de 70%-grens doorbraken. Het was een foutloze en stabiele proef, met hele mooie pirouettes en vliegende wissels. Ze is pas zeven, dus van hieruit kunnen we mooi rustig aan opbouwen. Ze heeft een geweldig karakter en ik kan altijd op haar bouwen. Het leuke is dat ik Hope al vanaf haar derde rijd. We zijn dus samen gegroeid.”

Van fokmerrie tot LT

Over Galanta vertelt ze verder: “Galanta was eerst fokmerrie. Twee jaar geleden zijn we haar pas gaan rijden. Ze pakte het zo goed op, dat ik haar direct in het Z1 gestart ben. We mochten naar het NK vorig jaar en daarna hebben we haar thuis gehouden. Ze wilde zo graag werken en leren en het Z1 was echt te makkelijk voor haar. Vandaar dat ik haar nu direct in de Prix St. Georges gestart ben. En wat een geweldig begin! Ze heeft ook een super karakter en is heel lief. Ze heeft een geweldig achterbeen gebruik, dus haar vliegende wissels zijn echt hoogtepunten.”

LT en ZT nieuw

De dagen bij Dressuurstal Rutten zijn goed gevuld voor Ingham. “Ik rijd acht tot tien paarden per dag en ik probeer ze ook allemaal mee te nemen op concours voor de ervaring. In Canada heb ik wel junioren en young riders gereden, maar de Lichte Tour en de Zware Tour zijn nieuw voor mij.”

Ingham komt in de Grand Prix uit met Dimare (v. Van Gogh), de volle zus van Olympiadepaard Cosmo en de moeder van de KWPN-hengst Habana (v. Vivaldo).

“Ik ben ontzettend blij met de kansen die ik hier krijg; ik rijd geweldige paarden en ik krijg top begeleiding. Het hele team is fantastisch. We doen het echt allemaal samen”, besluit ze gedreven.

Punten voor Lichte Tour

Leonie Nijskens won twee proeven in het ZZ-Zwaar met First Confetti (v. Andretti) met 64,86% en 67,64%. In negen wedstrijden zijn de punten voor de Licte Tour ruimschoots binnen.

Yvette Schrijnemakers en Featherstone (v. Wynton) werden twee keer tweede met 62,79% en 63,86%. Het witte lint was twee keer voor Roger Schulkens, die met Sandor Z (v. Sandreo) 61,64% en 63% bij elkaar reed.

Jonge amazones

Bij de junioren stonden twee jonge amazones op kop. Nina Jansen (15) won de rubriek met BJ’s Etoi (v. United) met 66,69%. Etoi werd tot juni vorig jaar succesvol uitgebracht door Niels Bax tot aan de Lichte Tour.

De 16-jarige Maud Maarse startte voor de tweede keer op dit niveau met de KWPN-hengst Valdez (v. Houston) en reed 65,44% bij elkaar. Valdez was voor Maarse te zien met Ingrid Gerritsen in de Lichte Tour.

Remy Bastings won de kleine groep gecombineerde Zware Tour. Met Ambassador (v. Rhodium) noteerde hij 64,89% in de Grand Prix. Melissa Stikkelorum reed met Baruch (v. ) 64,71% bij elkaar in de Intermédiaire II en werd daarmee tweede.

