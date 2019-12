Carl Hester en Nip Tuck winnen kür in Liverpool met 83%

Carl Hester zette Nip Tuck (Don Ruto x Animo) dit jaar spaarzaam in, maar op de Liverpool International Horse Show liet de bijna zestienjarige ruin met een score van 83,063% zien nog in goede vorm te verkeren. Daarmee won de combinatie de gecombineerde Grand Prix/Intermédiaire I kür.

Hester gaf na het behalen van de Britse titel eerder dit jaar al aan dat hij Barney, zoals Nip Tuck thuis genoemd wordt, niet meer veel rijdt en alleen nog maar doet wat leuk is. De Brit bracht de KWPN-er na het Europees kampioenschap van 2017 ruim anderhalf jaar lang niet meer uit. In maart dit jaar reed Hester Nip Tuck op CDI Keysoe toch weer de ring binnen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!