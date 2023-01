Carl Hester maakt winnend rentree

Bijna een jaar na zijn laatste wedstrijd heeft Carl Hester afgelopen weekend in Hartpury zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Met Fame (Bordeaux x Rhodium) van Fiona Bigwood won de Britse topruiter de nationale Grand Prix met 76,090%. Annabella Pidgley reed Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) de ring binnen. Dat optreden (HC) werd beloond met 74,460%.

“Het is bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst de middellijn op reed, maar ik had zondag een prachtige rit met Fiona Bigwoods Fame in de Grand Prix met een overwinning met 76%. Ik heb er echt volop van genieten, zonder druk en gewoon plezier hebben. Deel uitmaken van een team is altijd geweldig, maar vaak wil ik gewoon van het rijden genieten”, aldus Hester.

Fame

De door V.O.F. G. & M. Gerritsen gefokte Fame schopte het bij het KWPN tot de derde bezichtiging. Een jaar later stuurde Larissa Pauluis de hengst naar de overwinning in de aanlegtest op de Nationale BWP Presentatiedag dressuur in Moerzeke. Vervolgens liep hij in 2018 één internationale Lichte Tour-wedstrijd met de Zweedse Sofie Lexner, alvorens hij aan Fiona Bigwood werd verkocht. Bigwood reed in 2021 en 2022 een aantal internationale Grand Prix-wedstrijden met Fame. De laatste wedstrijd van de combinatie was op 14 oktober afgelopen jaar in Le Mans, daar bleef de score in de Grand Prix steken op 62,065%.

Vamos Amigos

Annabella Pidgley reed met Cathrine Dufours WK-zilveren Vamos Amigos haar tweede Grand Prix-wedstrijd, weliswaar HC. Bij het gezamenlijk debuut in december liet de jonge amazone een score van 68,77% optekenen, dit keer kon ze met 74,460% huiswaarts keren.

Bron: Horses.nl