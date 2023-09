Carl Hester wint nationale titel met En Vogue: ‘Dit is zijn beste jaar’

Nog geen week na het winnen van teamgoud op de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck, heeft Carl Hester zijn volgende gouden medaille alweer in de wacht gesleept. De bijzonder succesvolle Brit stuurde de Jazz-zoon En Vogue op de Britse Kampioenschappen naar de titel in de Grand Prix. Charlotte Dujardin kon ook meerdere titels op haar conto bijschrijven.

Hester stuurde En Vogue in de Grand Prix naar 76,739%. “Het was een zo goed als foutloze test, terwijl hij al een tijdje niet meer mee is geweest”, reageerde Hester na afloop van zijn proef. “Het beste aan de Nationale Kampioenschappen is dat het het einde van het seizoen inluidt. Het is altijd iets om naar uit te kijken en ik keek ernaar uit om En Vogue weer de ring in te rijden. Op de Europese Kampioenschappen heeft Fame alle eer gekregen die hem toekwam, maar voor mijn gevoel heeft Vogue dit jaar niet voor hem ondergedaan.”

‘Beste jaar uit z’n carrière’

“Voor mijn gevoel is hij dit jaar enorm verbeterd. Hij is nu veertien jaar oud, maar dit is ook het beste jaar uit zijn carrière. Hij is relaxter, makkelijker en blijer in dit soort situaties.” De ruiter vervolgt: “Voor wat mijn proef betreft, hij was wat nerveus toen ik de ring binnenreed, maar hij was al snel een stuk meer gelaten. De galoptour is altijd het hoogtepunt, daarin is hij zo zeker en sterk. Daar krijgt de achten en negens en zijn pirouettes waren vandaag echt briljant. Er zitten daar veel dubbeltellers in en hij deed dat zo goed, dat ik echt heel, heel blij met hem was.”

Dujardin klasse apart

Hesters protegé Charlotte Dujardin, die in Riesenbeck niet alleen teamgoud, maar ook twee keer individueel brons omgehangen kreeg, reed op de Nationale Kampioenschappen twee toekomsttalenten de ring binnen. Met de Ampère-dochter Times Kismet, die dit jaar alle twee de Lichte Tour-proeven op CHIO Aken won, won ze de Prix St. Georges met 78,529%, de Intermédiaire I met 77,735%, de Inter I-Kür met 80,575% en de titel Surpreme Champion. Daarnaast won Dujardin met Hawtins San Floriana (v. San Amour I) het Inter II Kampioenschap met 77,882%, met Alive and Kicking (v. All at Once) greep ze met 76,471% ook de tweede prijs.

Bron: Horses.nl/British Dressage