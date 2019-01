Carlijn Huberts met 6% verschil in proeven naar zege LT selectie

De scores vielen misschien niet helemaal mee op de selectie voor het NK Lichte Tour in Rijen zondag, maar de amazones waren zelf wel goed te spreken over hun proeven. Carlijn Huberts won de rubriek uiteindelijk met de KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool) met 68,31%.

Huberts heeft al vaker rond de 70% gescoord in de Prix St. Georges en de Intermédiaire I, maar kwam nu dus uit op ruim 68%. “Het was jammer dat we een groot verschil hadden. Van één jury kregen we 65% en van de andere 71%. Zelf vond ik dat hij heel fijn liep en mijn vader ook. We dachten dat we rond de 69-70% uit zouden komen. Jammer, maar ik ben heel blij met de proef die we hebben laten zien. In draf bleef hij er super aan trekken. Ik kan zelf de proef ook steeds beter rijden met hem en we hadden geen grote fouten. Op het NK gaan we gewoon proberen of het nóg iets beter kan.”

Super training

Met Watoeshi (v. Rousseau) noteerde de amazone al veel overwinningen in de U25. In Rijen startten ze in de Grand Prix en eindigden ze als derde met 64,78 %.

“Voor de afwisseling vind ik het fijn om Grand Prix met hem te rijden. De U25 kent hij inmiddels wel en in de Grand Prix wacht hij dan iets meer op mij. Hij liep super fijn, maar we hadden wel net iets teveel fouten. Hij liet ook wel veel mooie dingen zien. Het was een mooie training voor de U25 volgende week op Jumping Amsterdam”, besluit ze tevreden.

De zege in de Grand Prix was voor Marieke van der Putten en Zingaro-Apple (v. Painted Black) met 71,74%.

Brouwer

In de Prix St. Georges was de tweede plaats voor Kirsten Brouwer, die met Everlast-Lindh (v. Hofrat) 66,91% noteerde. “Jammer dat de score niet hoger was, maar ik heb fijn gereden. Dit was zijn beste proef tot nu toe”, reageert ze blij.

Plaats drie was voor Neelke van Kollenburg. Zij behaalde met de Jazz-dochter Feline 66,47%.

Floor van Kempen werd met Geronimo (v. Bordeaux) vierde met 65,52%.

Bron: Horses.nl