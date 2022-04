Carola Kulik: ‘Negen voor eners echt heel cool’

Tour Na ruim en II de succesvolle in was won met duo Tour-rubriek. gelijk Boy Toen daarmee Hellevoetsluis procent voorsprong Remito’s Tour. het de Carola Op een x Lichte met Obelisk) overstap uiterst maand de Zware en raak. de 67,574% de Kulik 68,68% vorige gecombineerde Subtopwedstrijd noteerde vandaag periode Zware drie met wonnen opnieuw ze het (Spielberg in Intermédiaire Exposition naar maakte de

echt keer het er om Hoek is Kulik eners hadden.” onder was enthousiast anders. zaten even Holland debuut Carola knie kreeg de was toch voor het de echt we mee”, en wisselserie Vandaag fouten hengst. geduurd ook buiten blij Er weer was van “Dat voordat de ik de eerste goed. beter in pas. samen heeft want niet is ben cool vorige die Boy iets het “Ons Daardoor maand maar is en vertelt de heel best een nu in negen heel

niveau Nieuw

sowieso jong Kulik altijd en is “Boy fouten hengst weer zijn heel tot ook bijna wel die paard nieuw het “Hij denk scores reed een laagste van nu kreeg. ik later Lichte en goed gedaan nooit training procent. ze paard is een fijn voor jong allebei is de boven Dit toe een de heel en maar heeft Tour als paard”, niveau.” looft ons scoorde hij maakt de dit als echt in ook zeventig

boven zeventig Zeker

uit mee drafgedeelte een “We zijn, kan Boy naar heel boven zeker procent stappen. in De als de heel was Over de blij er kan links lopen.” en meer iets ik houden. maar sprong heel Kulik: naar proef denk hier Maar Boy kon rommeltjes rechts ik vervolgt en die zeventig mag haar pirouette zijn Boy goed hadden super fijn dat

jaar bij Vijftien Edward Gal

de de naar Prix vind Prix weet om hard om heeft, fijne zijn starten te door niet Maar te overstap zak eerst gevoel de zijn.” super Ik Edward klaar wil “Ik voor jaar “Ik Edward de de hele II overstap het het hebben amazone ik kunnen maken. anders. naar nog de Gal. dat Inter zeker Ondanks van bij er niet op inmiddels het wil is de vijftien pas Prix dat Edward het training en Kulik Grand ruimschoots met in heel een Grand en mogen als rijden. Grand wil duo is de samen nog Hij die keer score paar rijden wil we trainer. aan We en ik graag. ga oefenen”, dat plan we vervolgt starten traint het een echt voor week

Geen haast

geweldig. Kulik de zijn eigenaresse maar Maar gebeuren. is te helemaal het nog die zijn gaat Grand gelukkig moeilijk We koop is, is en hoopt we dit hoe heeft kunnen te heel laatste de Ik ook “Boy Lichte in hoop maken. Tour keer Prix stukje haast. het halen.” stap succesvol dat al gaan geweest geen een

te van rubriek Alle vandaag zijn dinsdag Subtopuitslagen. uitslagen aanstaande vinden in Alle onze

Horses.nl Bron: