Caroline Rijnders: ‘Het wordt nu koud dus nu moet het gebeuren’

Caroline Rijnders kwam zaterdag aan de start op de subtopwedstrijd in Velddriel met de door haar zelf gefokte en opgeleide Baya (v. Tuschinski). De combinatie debuteerde in de Inter II met 66,47% en won daarmee de rubriek die in handicap met de Grand Prix werd verreden.

“Ik ben vrij aardig door de proef gekomen. We hadden wel wat dingetjes, zoals een keer scheef of dat het ritme in de piaffe versnelde. Ook hadden we twee éners teveel, maar verder was ik blij met de proef en met de score”, steekt Rijnders van wal.

Merriegedrag

“In de zomer heeft ze best last van merriegedrag. Hoe warmer het is hoe meer last ze lijkt te hebben. Dan weet ik gewoon niet wat ik van haar kan verwachten en of ze reageert op mijn been. Ik had van de zomer al richting dit niveau gewerkt, maar dat ging toen niet. Ik heb het toen rustiger aan gedaan en ben drie maanden niet gestart. Nu het kouder werd dacht ik twee dagen geleden dat het nu maar moest gebeuren.”

Veulentjes

Over haar verdere planning vertelt ze: “Ik wil haar nu zo snel mogelijk Grand Prix starten en daarna kijken we wel. Uiteindelijk wil ik veulentjes uit haar fokken.”

Bron: Horses.nl